تعرف على الحديث الذي دار بين الوزير الأول وقديورة

كشفت “الفاف” سهرة اليوم الأربعاء عن تفاصيل الزيارة التي قام بها الوزير الأول عبد العزيز جراد لتربص المنتخب الوطني.

الوزير الأول تبادل أطراف الحديث مع عدلان قديورة حول المواجهة السابقة التي جمعت “جراد” بوالد “الدبابة” في إطار منافسات الرياضات المدرسية.

هذا كما عاين عبد العزيز جراد الأشغال المنجزة على مستوى سيدي موسى كما آبدى اعجابه بالأرضية المعشوشبة طبيعيا التي تم انجازها مؤخرا بسواعد جزائرية من طرف تقنيي وعمال الفاف.

وقام الوزير الأول بغرس رمزي لشجرة بمشاركة كل من مدرب الخضر جمال بلماضي والقائد رياض محرز، وذلك عقب سلسلة الحرائق مؤخرا.

‎