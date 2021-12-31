تعرف على الحصيلة النهائية للمنتخب الوطني سنة 2021

أنهى المنتخب الوطني لكرة القدم سنة 2021 دون هزيمة. بعدما خاض أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي 11 مباراة كاملة.

وفاز المنتخب الوطني بـ 8 مباريات كاملة. فيما تعادل في 3 مباريات وسجّل 40 هداف كاملا، في حين تلقى 8 اهداف.

كما تسبّب فيروس كورونا في تأجيل عدد من المباريات وتوقّف البطولات الدولية لعديد الأشهر.

كما عرفت سنة 2021، فوز المنتخب المحليّ كذلك بكأس العرب، التي صنعت الحدث بعد إحتضانها من قبل القطريين وتألق فيها أشبال بوقرة.