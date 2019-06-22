تعرف على الحكم الذي سيُدير مواجهة “الخضر-كينيا” !!

عين الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” الحكم المالي “مامادو كايتا” لإدارة مقابلة المنتخب الوطني الجزائري ضد “كينيا”.

المقررة غدا الأحد بداية من التاسعة ليلا بملعب “30 يونيو” بالعاصمة المصرية “القاهرة” لحساب الجولة الأولى من منافسة كأس أمم إفريقيا 2019.

وسيُساعد الحكم المالي الحكم المساعد الأول التشادي “عيسى يحيى” والحكم المساعد الثاني الغيني “سيديكي سيديبي”.

وسيكون الحكم الرابع لمباراة الخضر ضد كينيا من مدغشقر ويسمى “راكوجارافا”.

ويبلغ الحكم المالي 36 سنة وهو حكم دولي منذ 2011 وشارك في “كان” واحدة فقط هي كان الغابون 2017 وأدار خلالها مباراة واحدة هي مباراة “الطوغو-المغرب”.