تعرف على الدول التي سمحت بإقامة صلاة التراويح خلال رمضان

سمحت 6 دول عربية بإقامة صلاة التراويح في المساجد مع اتخاذ تدابير احترازية مشددة تفاديا لانتشار فيروس كورونا.

وستقام صلاة التراويح بكل من الجزائر، السعودية، الإمارات، الكويت، العراق ومصر.

فيما منعت بقية الدول العربية والإسلامية إقامة صلاة التراويح في المساجد خلال شهر رمضان بسبب جائحة كورونا.

ومع استمرار جائحة كورونا، فرضت الدول الستة تدابير احترازية مشددة بشأن الصلاة في المساجد.

وحدّدت تلك الدول مدة زمنية قصوى للصلاة، واستمرار غلق أماكن الوضوء، والتباعد الجسدي، وارتداء الكمامات.

بالإضافة إلى اصطحاب سجادة صلاة خاصة، ومنع الدروس الدينية والإفطار الجماعي.

وأعلنت إقامة الفروض وصلاة التراويح، وتوزيع وجبات فردية للإفطار بالمسجد الحرام في مكة المكرمة لمن يحصل على تصريح من تطبيق “اعتمرنا” .

وسمحت السعودية باستمرار فتح بقية مساجد المملكة خلال رمضان مع الالتزام بالتدابير الوقائية من الفيروس.