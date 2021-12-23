تعرف على الرئيسة الجديدة لبلدية الجزائر الوسطى

كما أسدى رئيس المجلس الشعبي البلدي للجزائر الوسطى، عبد الحكيم بطاش. في وقت سابق تعليمات بإعادة فتح كل المنشآت الرياضية

وفق شروط احترازية وهذا بعد قرار الحكومة القاضي بفتح كل القاعات والملاعب الرياضية.

رئيس بلدية الجزائر الوسطى عبد الحكيم بطاش شدد على ضرورة احترام التدابير الصحية الوقائية لمكافحة وباء كورونا. مع ضرورة إثبات كشف اختبار طبي يثبت سلبية الفيروس.

وتستعد مختلف الجمعيات الرياضية ببلدية الجزائر الوسطى لعملية التلقيح في اقرب الآجال وهذا حفاظا على امن و سلامة الرياضيين.

للإشارة فقد قامت مصالح البلدية بتلقيح الفريق النسوي لكرة القدم لبلدية الجزائر الوسطى.

كما صرح رئيس البلدية، بوجود عدة مشاريع تنموية هامة متعلقة بالمرافق العمومية من شأنها أن تغير الأوضاع إلى أحسن ماهي عليه.

وقد مست المشاريع التنموية الأشغال العمومية و المتمثلة في تبليط الأرصفة بالخرسانة المطبوعة بمختلف شوارع البلدية عبر خمس حصص، أما مشاريع الجانب البيئي فتمثل في تهيئة الحدائق و المساحات الخضراء و فضاءات اللعب.

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