تعرف على الرئيس الثامن للجمهورية الجزائرية “عبد المجيد تبون”

فاز اليوم المرشح، عبد المجيد تبون، برئاسة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

ولد عبد المجيد تبون يوم 17 نوفمبر 1945 في المشرية بولاية النعامة.

تخرج في المدرسة الوطنية للإدارة عام 1965، اختصاص اقتصاد ومالية.

شغل تبون مناصب ولائية ووزارية عدة في حكومات مختلفة، حيث كان مسؤولا على مستوى الجماعات المحلية بين عامي 1975 و1992.

وتم تعيينه أمينا عاما لكل من ولايات أدرار، باتنة والمسيلة، ووالي لكل من ولايات الجلفة، أدرار، تيارت، وتيزي وزو.

ثم تم تعيين تبون، وزيرا منتدبا بالجماعات المحلية بين عامي 1991 و1992.

وفي عام 1999 تقلد تبون منصب وزير السكن والعمران، ثم منصب وزير الاتصال عام 2000 في حكومة أحمد بن بيتور، فوزير السكن والعمران مرة أخرى بين عامي 2001 و2002 في حكومة علي بن فليس.

وبعد ذلك ابتعد عن الساحة السياسية لأكثر من عشر سنوات، قبل أن يعيده الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة في حكومة عبد المالك سلال، حيث عين وزيرا للسكن والمدينة عامي 2013 و2014.

وبعد وفاة وزير التجارة بختي بلعايب عام 2017، تم تكليفه بإدارة هذ الوزارة.

وبتاريخ 24 ماي 2017، تولى تبون منصب رئيس الحكومة، خلفا لعبد المالك سلال.