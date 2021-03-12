تعرف على الرئيس الجديد للكاف “باتريس موتسيبي”

أعلنت الجمعية العامة للإتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم الجمعة عن فوز الجنوب الإفريقي باتريس موتسيبي برئاسة الكاف خلفا للملغاشي أحمد أحمد.

وفاز رئيس فريق صان داونز بالتزكية بعد إعتماد إنسحاب أوراق المرشحين الآخرين أحمد ولد يحيى وغاك أنوما أوغوستين سينغور.

و يُعتبر باتريس موتسيبي (59 سنة)، رجل أعمال ومليارديرا كبيرا، هو سابع رئيس للكاف عبر تاريخه منذ تأسيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

كان والده أستاذًا في مدرسة وبات لاحقًا مالكًا لمتجر كان يتردّد عليه بشكل أساسي عمال المناجم من ذوي البشرة السوداء. ساعد والده في المتجر خلال العطلات المدرسية، حيث تعلّم مبادئ العمل.

مع نهاية نظام الفصل العنصري في أوائل التسعينات في بلاده، أصبح أول شريك أسود في مكتب محاماة في جنوب إفريقيا.

استفاد من الاجواء الجديدة للحياة في البلد الذي استضاف كأس العالم لكرة القدم 2010 وانهيار سعر الذهب، واشترى العديد من المناجم بأسعار جيدة في أواخر التسعينيات.

وفي العام 1997 ، انشأ شركة “أفريكان راينبو مينيريلز غود ليميتيد” المتخصّصة في استخراج النحاس والبلاتين والحديد والفحم.

سمحت له ثروته بشراء نادي ماميلودي صندوانز لكرة القدم الواقع في مدينة بريتوريا الذي حقق منذ حينها لقب دوري أبطال إفريقيا عام 2016 وسبعة ألقاب في الدوري المحلي.