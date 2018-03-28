تعرف على الرئيس المدير العام الجديد لموبيليس

يمتلك الرئيس المدير العام لموبيليس الجديد “سيد أحمد زايدي” خبرة لأكثر من 15 عاما من الخبرة بمجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،الاتصالات المتنقلة.

بالاضافة الى خبرة في تطوير الأعمال التجارية العالمية ومهارات قوية وخبرة عالمية في مجال المبيعات، التسويق والأعمال التجارية الدولية.

خبرة عالمية في مجال إدارة المشاريع على المستوى التنفيذي، وإدارة العمليات، وتقييم المخاطر، والنهج الفني والتحليلي على المستوى المحلي والدولي في مهارات القيادة.

حيث عمل الرئيس المدير العام لعدة سنوات بمشاريع دولية معقدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع أنحاء شمال أفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية ومناطق الشرق الأوسط.

كما شغل الرئيس المدير العام كمدير تطوير الأعمال التسويق العمليات ما بين مارس 2012 – مارس 2014، بشركة تلنيتTelnet العالمية.

بالإضافة الى:

• رئيس قسم العمليات والمبيعات.

• مشاريع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المباشرة وإدارة أكثر من 75 موظفا.

• مسؤول عن تحديد فرص عمل جديدة في الأسواق تتماشى مع استراتيجيات الإدارة والمشاركة في المناقصات.

• مسؤول عن إيجاد سبل لاستغلال هذه الأسواق الجديدة وتحقيق الإيرادات لتوليد الربح.

• المشاريع المباشرة ومفاوضات العقود

• إدارة العقود والتفاوض التجاري على المستوى التنفيذي.

• تقديم العروض الفنية والتجارية لاجتماعات المجلس التنفيذي

• وضع ميزانية المشاريع السنوية استنادا إلى هدف الشركة.

كما شغل كاستشاري خبير الخدمات المهنية في المشاريع الدولية مابين 1 جويلية 2008 إلى فيفري 2012.

بالاضافة الى :

صاحب العمل: تيكليك Tekelec – ORACLE(أوروبا وآسيا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط)

العميل:KPN هولندا، iBasis هولندا،Orange فرنسا،SFR فرنسا،OTglob اليونان،Megafone روسيا،MTS روسيا،Orange سلوفاكيا،Cosmote رومانيا، اتصالات المغرب، أوراسكوم الجزائر، أوراسكوم تونس، موبينيل مصر، Claro برازيل و Telefonica الأرجنتين

كما عمل سيد أحمد زايدي بمركز استخبارات الأداء المتخصص في رصد الشبكة، مؤشرات الأداء الرئيسية وجودة الخدمات والبروتوكولات لجميع التقنيات عبر بروتوكول الإنترنت وخدمات التجوال الدولي.

• إدارة العديد من المشاريع الكبيرة في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمشغلين التاليين: :KPN هولندا، iBasis هولندا،Orange فرنسا،SFR فرنسا،OTglob اليونان،Megafone روسيا،MTS روسيا،Orange سلوفاكيا،Cosmote رومانيا، اتصالات المغرب، أوراسكوم الجزائر، أوراسكوم تونس، موبينيل مصر، Claro برازيل و Telefonica الأرجنتين.

• إدارة تكوين النظام، والاختبار التشغيلي، وتحليل القدرات، وإعداد قاعدة بيانات أوراكل، وتنفيذ هجرات النظام والترقية، وتطوير حزمة الهندسة

• قيادة المناقشات الفنية وتفسيرات الحلول المقترحة، وتنظيم ورش عمل مع العملاء من خلال تقديم الدعم للمظاهرات والمحاكمات والهندسة والحلول.

• إدارة أنشطة تقديم الخدمات التنفيذ في الموقع والتنفيذ عن بعد وتوفير الخدمات التقنية وعناصر البيانات والبرمجيات.

مهندس خبير للشبكات الأساسيةخلال الفترة ما بين 1 جويلية 2007 حتى 30 جوان 2008

بشركة إركسون شمال أفريقيا Ericsson

العميل: الوطنية للاتصالات الجزائر (نجمة)، أوراسكوم تليكوم الجزائر (دجزي)، أوراسكوم تليكوم تونس (تونيسيانا)، الجزائر للاتصالات موبايل (موبيليس)، بتلكو البحرين

رئيس فريق المهندسين و خبير التجوال الدولي والتجارية العالمية خلال الفترة ما بين جوان 2006 – إلى جويلية 2007بأوراسكوم تليكوم الجزائر (جازي)