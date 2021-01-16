تعرف على الشروط القانونية لتعويض الأشخاص الذين تم حبسهم مؤقتا

تقوم لجنة تعويض عن الحبس المؤقت بتعويص الاشخاص الذين تم حبسهم مؤقتا ولحق بهم ضرر معنوي ومادي من خلال ذلك.

ويتم تعويص الأشخاص الذين تم حبسهم مؤقتا عبر هذه الإجراءات:

إيداع عريضة ترفق بملف يتكون من أحكام جزائية.

تقديم شهادة تثبث أنه تم حبسهم مؤقتا في مؤسسة عقابية معينة

تودع العريضة على مستوى المحكمة العاليا في ظرف لا يتعدى 6 أشهر من صدور آخر حكم من تبرئتهم.

أومن التاريخ الذي يصدر فيه القاضي بأن لا وجه للمتابعة في حقهم.

قرار اللجنة نهائي ولا يمكن الطعن فيه.

التعويض عن الحبس المؤقت إجراء أصبح يطالب به العديد من الذين سبق وأن تم حبسهم مؤقتا.

هؤلاء الأشخاص الحبس المؤقت تسبب لهم ضرر معنويا مميزا في شخصهم ومحيطهم الإجتماعي.

هذا وتم إنشاء إنشاء لجنة تعويض عن الحبس المؤقت طبقا لقانون الإجراءات الجزائية المادة 137

اللجنة ومقرها المحكمة العليا تكتسي طابع مدني وتتكون من 3 قضاة والنيابة مهمتها السماح بالمحبوسين مؤقتا الحصول على التعويض.

ويتم تعويص الأشخاص الذين تم حبسهم مؤقتا من الخزينة العمومية.