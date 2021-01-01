تعرف على الطرقات الوطنية والولائية المغلقة بسبب تساقط الثلوج

أدت الإضطرابات الجوية الأخيرة والتساقط الكثيف للثلوج إلى غلق العديد من الطرقات الوطنية والولائية.

ففي بولاية البويرة، تم غلق الطريق الوطني رقم33في شطره الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو بالضبط على مستوى تيكجدة بلدية الأسنام بسبب تراكم الثلوج .

أما بولاية تيزي وزو،فقد تم غلق الطريق الوطني رقم33في شطره الرابط بين بلدية بومهدي و منطقة أسول، بسبب تراكم الثلوج.

وكذا الطريق الولائي رقم253الرابط بين ولايتي تيزي وزو بالضبط على مستوى فج شلاطة بلدية إفرحونن وبلدية شلاطة-بجاية لنفس السبب.

في حين تم غلق بالمسيلة الطريق البلدي غير مرقم الرابط بين بلديتي المعاضيد-المسيلة وغلاسة-برج بوعريريج،

وبالضبط على مستوى قرية سيدي منصور، بسبب تراكم الثلوج.