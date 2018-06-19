تعرف على العادات التي يمارسها الجزائريون لجلب الحظ لأبنائهم في البكالوريا

سلّط برنامج “صريح جدا” عشية امتحانات البكالوريا، الضوء على العادات والتقاليد التي ألفها الجزائريون

من أجل جلب الحظ لأبنائهم حتى يكون النجاح حليفهم.

ورصدت كاميرا “النهار” التي جابت شوارع العاصمة عدة أراء لجزائريين بخصوص العادات التي يمارسونها لأبنائهم المقبلين على اجتياز امتحانات البكالوريا حتى تكون فأل خير عليهم.

وتباين العادات التي ألفها المواطنون، حيث هناك من يقدم السكر لأبنائه صبيحة الامتحانات.

وهناك من يرمي وراء إبنه الماء عنذ دهابه لاجتياز الامتحان اعتقادا منه أنّ ذلك سيسهل عليه الأمر .

في حين هناك من يقدم له ماء زمزم ليشربه حتى يكون النجاح حليفه.