تعرف على العرض الجديد Idoom Fibre لاتصالات الجزائر

تقترح اتصالات الجزائر عرضها الجديد Idoom Fibre بتدفقات جديدة تصل إلى 300 ميغا. تخفيضات على أسعار الاشتراكات الشهرية لتدفق 50 ميغا و 100 ميغا بالإضافة إلى أسعار اكتتاب مغرية.

كما أضافت اتصالات الجزائر “إذا كنتم مؤهلين للاشتراك في خدمة Idoom Fibre لاتصالات الجزائر”. حيث يمكن الاستفادة من العرض الجديد الموضح كالتالي

-بالنسبة للزبائن الجدد Idoom Fibre :

أنتم زبون لدى اتصالات الجزائر وتريدون اقتناء خط Idoom Fibre، اتصالات الجزائر. تقترح عليكم أسعارها الجديدة لاكتتاب العرض، حسب التدفق الذي تختارونه :

10 ميغا : تتحصلون على جهاز مودم للألياف البصرية + 01 شهر أنترنت، بسعر 4500 دج (سعر الاكتتاب)

15 ميغا : تتحصلون مجانا على جهاز مودم الألياف البصرية عند الاشتراك لأول مرة في العرض. إضافة إلى شهري (02) أنترنت بسعر 3998 دج

20 ميغا : تتحصلون مجانا على جهاز مودم الألياف البصرية عند الاشتراك لأول مرة في العرض. إضافة إلى شهر (01) أنترنت بسعر 2599 دج

50 ميغا :تتحصلون مجانا على جهاز مودم الألياف البصرية عند الاشتراك لأول مرة في العرض. إضافة إلى شهر (01) أنترنت بسعر 2999 دج

100 ميغا : تتحصلون مجانا على جهاز مودم الألياف البصرية عند الاشتراك لأول مرة في العرض. إضافة إلى شهر (01) أنترنت بسعر 3599 دج

200 ميغا : تتحصلون مجانا على جهاز مودم الألياف البصرية عند الاشتراك لأول مرة في العرض. إضافة إلى شهر (01) أنترنت بسعر 4999 دج

300 ميغا : تتحصلون مجانا على جهاز مودم الألياف البصرية عند الاشتراك لأول مرة في العرض. إضافة إلى شهر (01) أنترنت بسعر 6999 دج

بالنسبة لزبائن Idoom ADSL المؤهلين للانتقال إلى عرض Idoom Fibre :

كما تقترح عليكم اتصالات الجزائر أسعارها الجديدة لاكتتاب العرض كما يلي :

10 ميغا : تتحصلون على جهاز مودم للألياف البصرية + 01 شهر أنترنت، بسعر 4500 دج (سعر الاكتتاب)

15 ميغا أو أكثر : تتحصلون على جهاز مودم للألياف البصرية + 01 شهر أنترنت، بسعر 1999 دج (سعر الاكتتاب)

لخوض أفضل تجربة للاتصال اللاسلكي، ما عليكم سوى اقتناء مكرر الإشارة اللاسلكي (تقنية Wifi 5 أو Wifi 6). على مستوى الوكالات التجارية لاتصالات الجزائر.

أسعار الاشتراكات الشهرية لعرض Idoom Fibre :

كما تقترح عليكم اتصالات الجزائر أيضا اشتراكات شهرية جديدة لمختلف تدفقات عرض Idoom Fibre. يمكنكم التعرف عليها عبر قسم “تسعيرة”.

العروض الجديدة خاضعة لفترة التزام تقدر بـ 12 شهرا.