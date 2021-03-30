تعرف على الـ 49 ولاية غير المعنية بإجراء الحجر المنزلي

كشفت الوزارة الأولى في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن الولايات الغير معنية بإجراء الحجر الجزئي الـمنزلي.

ويتعلق الأمر بكل من ولايات أدرار، الشلف، الأغواط، أم البواقي، بجاية، بشار، البويرة، تمنراست، تلمسان، تيارت، الجلفة، سطيف.

كما يخص هذا الإجراء كل من ولايات سعيدة، سكيكدة، عنابة، قالـمة، قسنطينة، الـمدية، مستغانم، الـمسيلة، معسكر، ورقلة، البيض، إليزي، برج بوعريريج.

وكذا ولايات بومرداس، الطارف، تندوف، تيسمسيلت، الوادي، خنشلة، سوق أهراس، تيبازة، ميلة، عين الدفلى، النعامة، عين تموشنت، غرداية، غليزان.

إضافة إلى الـ10 ولايات المستحدثة مؤخرا، وهي كل من تميمون، برج باجي مختار،أولاد جلال، بني عباس،إن صالح،إن قزام،تقرت، جانت،الـمغير، والـمنيعة.