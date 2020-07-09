تعرف على الـ29 ولاية المعنية بمنع حركة المرور

خلصت جلسة العمل التي ترأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بعدة قرارت من بينها “منع حركة المرور من وإلى 29 ولاية لمدة أسبوع”.

ويتعلق الأمر حسب بيان رئاسة الجمهورية بكل من ولايات بومرداس، سوق أهراس، تيسمسيلت، الجلفة، معسكر، أم البواقي، باتنة، البويرة، غليزان، بسكرة، خنشلة، المسيلة، الشلف، سيدي بلعباس، المدية، البليدة، برج بوعريريج، تيبازة، ورقلة، بشار، الجزائر، قسنطينة، وهران، سطيف، عنابة، بجاية، أدرار، الاغواط والوادي.

هذا وسيكون القرار ساري المفعول ابتداء من غد الجمعة، ويشمل المنع السيارات الخاصة.

كما تقرر خلال الجلسة أيضا منع النقل الحضري العمومي والخاص في العطلة الأسبوعية فقط ابتداء من غد الجمعة، ويشمل ذلك وسائل النقل العمومي والخاص في الولايات الـ 29 المتضررة.