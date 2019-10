تعرف على الفائزين بجائزة نوبل للكيمياء 2019.. أحدهم يبلغ 97 عاماً

وحسب موقع “روسيا اليوم”، أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، اليوم الأربعاء، عن الفائزين بجائزة نوبل للكيماء لهذا العام.

وأصبح المتوج الأمريكي غودينو، أكبر شخص سنا يحصل على جائزة نوبل، حيث يبلغ من العمر 97 عاما.

وحصل الفائزون على الجائزة، بعد لعبهم دورا هاما في تطوير بطاريات “الليثيوم أيون”.

ووضع الإنجليزي “ويتنهام”، التصاميم الأولية للبطارية المعتمدة على “الليثيوم”، وطورها “غودنو”، وجعلها “يوشينو” قابلة للتطبيق في الممرسات اليومية.

للتذكير، منحت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، 110 جوائز نوبل للكيمياء منذ عام 1901، وفاز بها 181 شخصاً.

The 2019 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham and Akira Yoshino “for the development of lithium-ion batteries.” pic.twitter.com/LUKTeFhUbg

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2019