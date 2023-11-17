تعرف على القناة الوحيدة الناقلة لمباراة الجزائر وموزمبيق

يواجه المنتخب الوطني نظيره منتخب موزمبيق، الأحد، بملعب “ناسيونال دو زامبيتو” بمدينة مابوتو لحساب الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم.

وأعلن التلفزيون العمومي، اليوم الجمعة، عن نقله رسميا لمباراة المنتخب المستضيف موزمبيق، على القناة الأرضية بداية من الساعة الثانية زوالا.

ويسعى الناخب الوطني جمال بلماضي و رفقائه للفوز بثنائي مباراة له في تصفيات المونديال، بعد الفوز بمباراة الصومال بالأداء و النتيجة.

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