تعرف على القناة الوحيدة الناقلة لمباراة الخضر أمام الرأس الأخضر

يواجه الخضر الضيف منتخب جزر الرأس الأخضر على أرضية ميدان الشهيد حملاوي بقسنطينة بداية من الساعة الثامنة.

وأعلن التلفزيون العمومي، عبر حسابه الرسمي على “الفايسبوك”. اليوم الأربعاء، أنه سينقل المباراة الودية على القناة الأولى فقط أو المسمى بالأرضية.

ويسعى الناخب الوطني جمال بلماضي ولاعبيه للفوز لا غير من الرفع من المعنويات قبل المباراة الودية الثانية التي تحمل طابع رسمي أمام منتخب مصر.

و تندرج المباراة ضمن استعدادات رفقاء رياض محرز إلى مباريات كأس أمم إفريقيا التي ستجري بالكاميرون وتصفيات كأس العالم المقبلة.

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