تعرف على القنوات التلفزيونية التي ستبث مباراة الجزائر وكوت ديفوار

سيتابع أنصار المنتخب الوطني اليوم مباراة كوت ديفوار على عدد من القنوات العربية والافريقية وحتى الاوروبية.

كما ستكون الفرصة مواتية للجمهور لمتابعة مواجهة الفيلة على قناة ديجيتال سبور الالمانية اش دي. وقناة بيان سبورتس القطرية إلى جانب القناة الأرضية الجزائرية.

في حين ستبث عدد من القنوات النهائي قبل الاوان على غرار القناة البوركينية rtb tv إإلى جانب قناة RTB TV.

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وسيكون الجمهور على موعد مع مباراة قوية ومثيرة أمام كوت ديفوار اليوم. بداية من الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي بملعب جابوما بدوالا.

ويحمل المنتخب آمال الجزائريين في تخطي عقبة الفيلة. والتأهل رسميا إلى الدور الثاني. كما يريد رد الاعتبار لنفسه وعلى السخرية والإستهتار من قبل بعض الذين يصطادون في المياه العكرة.

كما ستعرف مباراة اليوم عودة الجناح الطائر ادم وناس بعد طول غياب. وسيعمل الناخب الوطني جمال بلماضي للعب بطريقة هجومية. لتسجيل عدد من الاهداف لتفادي الحسابات المعقدة.

وضمن سهرة الأربعاء منتخب كوت ديفوار تأهله إلى الدور ثمن النهائي من منافسة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

الفيلة الإيفوارية بلغت الدور ثمن النهائي بعد فوز نيجيريا على غينيا بيساو في لقاء سهرة الأربعاء.

وسيكون المنتخب الوطني على موعد مع الحسابات المعقدة مساء اليوم مجدّدا في حالة الإطاحة بمنتخب كوت ديفوار بملعب جابوما.

وفي حالة فوز الجزائر بفارق هدفين على الأقل، فإنّها تتأهل في المركز الأوّل و تواجه منتخب مصر في الثمن النهائي. بشرط تعادل سيراليون و غينيا الإستوائية.

أما في حالة فوز الكتيبة الوطنية. بأي نتيجة وفوز سيراليون أو فوز غينيا، فإن الجزائر ستتأهل في المركز الثاني وستواجه في الثمن النهائي مالي أو غامبيا أو تونس.

و الإحتمال الثالث. في حالة الفوز بفارق هدف وحيد وتعادل سيراليون و غينيا الإستوائية، فإن الجزائر ستتأهل في المركز الثالث وستواجه الكاميرون او نيجيريا في الدور الثمن نهائي.