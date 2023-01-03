تعرف على القنوات الناقلة لحفل تقديم رونالدو مع النصر

سيكون اليوم الثلاثاء، عشاق كرة القدم العالمية، على موعد مع حفل تقديم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، كلاعب لنادي النصر السعودي رسميا، بعد حسم صفقته يوم الخميس المنصرم.

وأعلنت شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية، أمس عبر حسابها الرسمي على تويتر، عن نقل حفل تقديم كريستيانو رونالدو لاعباً لفريق النصر السعودي.

بالإضافة، لقنوات أبوظبي الرياضية، قناة beIN SPORTS NEWS، قناة Canal11 البرتغالية، قناة SPORT TV البرتغالية، قناة Sky Sports.

وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي، والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مرسول بارك.

ومن المتوقع، أن يحضر حفل تقديم كريستيانو رونالدو، الذي سيدوم ساعتين، حوالي 30 ألف مناصر لنادي النصر السعودي.