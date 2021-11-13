تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الجزائر أمام بوركينافاسو

كشف مسؤول من التلفزيون العمومي عن هوية القنوات الناقلة لمباراة المنتخب الوطني أمام بوركينافسو يوم الثلاثاء المقبل.

كما قال ذات المصدر أن المباراة ستنقل عبر قناة الأرضية والقناة الشبابية بداية من الساعة الخامسة مساءا بالتوقيت الجزائري. كما ستكون تغطية مباشرة من الحدث عبر موفدين من التلفزيون العمومي.

ومن المنتظر، أن يقوم التلفزيوني العمومي بعمله في إريحية كبيرة بحكم أن المباراة ستلعب داخل القواعد. عكس مباراة جيبوتي التي حدثت فيها العديد من الأخطاء التقنية بالقاهرة.

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نشرت اليوم السبت صحيغة “تلغرام”الفرنسية حوار خاص مع متوسط ميدان الخضر هاريس بلقبلة. أين كشف عن كل صغيرة وكبيرة تخص مشواره الكروي.

وفي رده على سؤال الصحفي عن تذبذب مشاركته مع المنتخب وبريست. قال “عقليتي تجبرني على المنافسة على منصبي، أنا أفتخر بذات الأمر، أحب الضغط وهذا أمر طبيعي”.

وعن لقاء بوركينافاسو قال “نتواجد في المرتبة الأولى وهذا أمر جيد بالنسبة لنا، أما عن مباراة الثلاثاء أعتبرها صعبة صراحة”.

أضاف “نبحث عن التأهل إلى المونديال لكن لا ننسى اننا سنلعب الكان كذلك”.

كما عاد بلقبلة للحادثة الشهيرة بقطر “حاليا أنا متواجد في قائمة بلماضي، ومنطقيا أني سألعب الكان واتمنى ذلك، انتظرها بشغف بصراحة لأن غيابي عن كان 2019 سابقا أثر فيا “.

يذكر، أنه تم الإستغناء عن بلقبلة في كان 2019 من قبل بلماضي بعد تسببه في الإخلال بالنظام العام للفريق في تربص قطر.

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