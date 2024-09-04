تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الخضر وغينيا الاستوائية

يستضيف ملعب ميلود هدفي، بوهران، مباراة الخضر أمام غينيا الاستوائية، يوم غد الخميس. بداية من الساعة 20:00 مساءً، ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وستنقل مباراة “محاربي الصحراء” وغينيا الاستوائية، كل من القناة الأولى للتلفزيون العمومي مجاناً، وقنوات “بي إن سبورتس” القطرية التي ستنقل القمة الواعدة عبر قناة beIN SPORTS HD 5.

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