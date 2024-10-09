تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الخضر والتوغو

أعلن التلفزيون العمومي عن نقله مباراة المنتخب الوطني التي ستجمعه بمنتخب التوغو، غدا الخميس. في إطار التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025.

وقال التلفزيون العمومي، عبر صفحته الرسمية على فايسبوك، اليوم الأربعاء، إنه سيكون في الموعد لنقل المباراة التي ستجرى بملعب 19 ماي 1956 بعنابة.

وستلعب المباراة، المنتظر أن تكون مثيرة بحضور الجمهور العنابي الشغوف بكرة القدم، على الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي.

من جانبها، أعلنت شبكة “بي إن سبورتس” القطرية، أنها ستنقل المباراة على القناة “أش دي 1”. إلى جانب قناة سبورتس ديجيتال الألمانية.

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