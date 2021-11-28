تعرف على القنوات الناقلة لمباريات المنتخب الوطني في كأس العرب

سيكون المنتخب الوطني المحلّي على موعد مع تنشيط لقاء السودان بداية من الفاتح سبتمبر الممقبل العاصمة القطرية الدوحة.

كما سيواجه بلايلي وزملائه كل من مصر ولبنان بعدما مباشرة.

وستنقل مباريات أشبال الناخب الوطني مجيد بوقرة عبر قناة بيان سبورتس القطرية المشفّرة الناطقة باللغة الإنجليزية.

وأعلنت قنوات الكأس عن بث المباريات التي سيشارك فيها عدد من نجوم العرب لكن لم تفصل بشكل كبير وواضح.

كما لم يتحصّل المسؤولون عن التلفزيون العمومي الجزائري على مقترح بث المباريات.

و تملك القنوات القطرية الحصرية في نقل المباريات فقط.