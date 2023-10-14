تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ومصر

كشف الإعلامي من قناة “أون تايم” سبور المصرية محمد زهير في تصريح لـ “النهار أون لاين” أن القناة المصرية ستنقل رسميا مباراة الجزائر و مصر الودية التي ستجري الإثنين استعدادا لكأس إفريقيا و تصفيات كأس العالم.

وقال الاعلامي محمد زهير أن القناة العمل بها ستتكفل بنقل التغطية الاستعدادية التامة لـ “الفراعنة” و للمباراة التي ستجري بأبو ظبي الإماراتية.

كما قال مصدر أخر، لـ “النهار أون لاين” أن المباراة ستنقل بشكل رسمي على قناة أبو ظبي الرياضية التي ستتكفل هي الأخرى بمنح الفرصة للجزائريين لمشاهدة المباراة بشكل مجاني.

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