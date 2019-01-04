تعرف على الكلمات الأكثر بحثاً من قبل الجزائريين على “غوغل” !

حملت أكثر الكلمات بحثاً في المحرك العالمي العملاق “غوغل” لعام 2018، بعض المفاجآت حول إهتمامات الجزائريين خلال 12 شهراً.

حيث كان البحث عن حادثة مقتل “خاشقجي” التي هزت العالم بأسره على رأس تلك القائمة، حسب ما مؤشرات “غوغل” سنة 2018.

كما احتل المغني الجزائري المتألّق “سولكينغ” في قائمة الكلمات الأكثر بحثاً أيضاً، إضافة لـنادي “إنتر ميلان” التي كانت مفاجأة هذا العام.

فيما جاءت جملة “رياض محرز مانشستر سيتي” في القائمة، إضافة للناخب الوطني السابق رابح ماجر.

وهذه قائمة لأبرز ما بحث عنه الجزائريين في 2018 :

1-خاشقجي

2-إنتر ميلان

3-سولكينغ

4-أم وليد

5- نتائج تعليم شهادة الإبتدائي

6- مسابقة الأساتذة

7- ماجر

8- رياض محرز مانشستر سيتي