تعرف على اللواء شنقريحة في أسطر

عيّن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قائد القوات البرية اللواء سعيد شنقريحة، قائد لأركان الجيش بالنيابة.

ويعتبر سعيد شنقريحة، قائد القوات البرية منذ 18 سبتمبر 2018، وهو من أقدم الضباط الكبار الذين شغلوا مناصب حساسة.

وشنقريحة، من مواليد سنة 1945 بمنطقة القنطرة، بولاية بسكرة، وتخصص في المدفعية والتكتيك الحربي والاجتياح والاقتحام.

كما تخرج في سبعينيات القرن الماضي من الأكاديمية الحربية الروسية فوروشيلف.

وشارك في حربي 1967، و1973 العربيتين ضد إسرائيل.

ونال رتبة لواء سنة 2003، وتولى لسنوات عديدة قيادة المنطقة العسكرية الثالثة، البالغة الحساسية بالنسبة للأمن القومي الجزائري.

وأشرف شنقريحة على إعداد استراتيجية تأمين الحدود الشاسعة على مسافة تفوق الـ1000 كلم، في الجهة الجنوبية الغربية للبلاد.