تعرف على المبلغ الخيالي الذي يتقاضاه محرز سنويا

كشف تقرير بريطاني عن المبلغ الخيالي الذي يتقاضاه الدولي الجزائري، رياض محرز منذ وصوله لصفوف نادي “مانشستر سيتي”، الصيف الماضي.

وينال صاحب القدم اليُسرى السحرية راتبا سنويا ضخما يتجاوز الـ10 ملايين أورو، مما يجعل منه ثالث أغنى على مُستوى إفريقيا.

وتفوق على إبن سارسال كل من المهاجم الكونغولي “سيدريك باكامبو” والذي ينال 18 مليون أورو سنويا مع “بيكين غوان” الصيني”.

إضافة للنجم المصري “محمد صلاح” الذي يستفيد من 11.6 مليون أورو سنويا مع “ليفربول”.

وإحتل نجما “الغابون” و”نيجيريا” على التوالي، “أوباميانغ” و”إيغالو” المركز الثالث مع “محرز” بنفس الراتب.