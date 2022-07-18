تعرف على المتوسطات والثانويات الجديدة والمحولة

صدر العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسومين تنفيذين يتضمنان إنشاء متوسطات والثانويات وإلغاء أخرى.

وتضمن العدد رقم 48 مرسوم تنفيذي رقـم 22-252 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1443 الموافق 30جوان سنة 2022،يتضمـن إنشاء متوسطات وإلغاء أخرى.

ووفقا لذات العدد تنشأ، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 2021-2022 ،المتوسطات المذكورة في الملحـق الأول بهذا المرسوم.

كما جاءفي ذات المرسوم إلغاء، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 2021-2022 ،المتوسطات المذكورة في الملحق الثاني بهذا المرسوم.

أما بخصوص إنشاء الثانويات وإلغاء أخرى

فقد جاء في مضمون مرسوم تنفيذي رقـم 22-252 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1443 الموافق 30جوان سنة 2022،يتضمـن إنشاء متوسطات وإلغاء أخرى.

وبموجب ذات المرسوم تنشأ، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 2021-2022 ،المتوسطات المذكورة في الملحـق الأول بهذا المرسوم.

ا ووفقا لذات المرسوم تلغى، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 2021-2022 ،المتوسطات المذكورة في الملحق الثاني بهذا المرسوم.

تعرف على الثانويات الجديدة والمحولة