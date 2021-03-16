تعرف على المدير العام الجديد للأمن الوطني

تم اليوم الثلاثاء، تعيين مراقب الشرطة فريد زين الدين بن الشيخ على رأس المديرية العامة للأمن الوطني.

المدير العام الجديد للأمن الوطني من مواليد 4 فيفري 1964، بولاية برج بوعريريج متزوج، حاصل على عدة شهادات جامعية عليا، منها:

– دكتوراه في علم الإجرام.

– شهادة دراسات معمقة في فلسفة القانون.

– شهادة دراسات عليا في التحليل النفسي.

– شهادة دراسات عليا في الشؤون الداخلية والأمن.

– شهادة دراسات عليا من المعهد الوطني العالي للدراسات في الأمن والقضاء.

إلتحق بصفوف الأمن الوطني بتاريخ 13 فيفري 1993 برتبة محافظ شرطة كما تقلد عدة وظائف سامية في صفوف الأمن الوطني وهي:

رئيس أمن دائرة خميس الخشنة –أمن ولاية بومرداس- سنة 1998.

مدير دراسات بديوان المديرية العامة للأمن الوطني سنة 1999.

رئيس المكتب المركزي الوطني للانتربول-الجزائر- سنة 2003.

رئيس أمن ولاية بشار سنة 2007.

رئيس أمن ولاية جيجل، سنة 2011.

مفتش جهوي لشرطة الجنوب الشرقي بورقلة سنة 2014.

مفتش جهوي لشرطة الوسط بالبليدة سنة 2019.

خبير دولي لدى الامم المتحدة في مجال مكافحة الإجرام والمخدرات- -ONUDC.

مندوب للقارة الإفريقية لدى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية Interpol

ليعين مديرا عاما للأمن الوطني بداية من تاريخ 15 مارس 2021.

وللمدير العام للأمن الوطني عدة دراسات متخصصة ومؤلفات علمية منها:

-Essai de criminologie, éditions entreprise nationale du livre Algérie.

-L’autopsie de la tragédie algérienne, terrorisme, édition Rocher noir

-La pénologie, en langue arabe, chez Dahleb

-La psychologie criminelle, en langue arabe, Office national des publications universitaires.

-Symbolique de l’acte criminel , chez L’Harmattan.