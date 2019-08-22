تعرف على الممثلين الأعلى أجرا هذه السنة

إعتلى هذه السنة الممثل المصارع السابق الامريكي دوين جونسون والمعروف بـ “ذا روك” قائمة فوربس للنجوم الأعلى أجرا .

وحسب ذات المجلة فقد جنى ذا روك مايقارب 89 مليون دولار في فترة مابين جوان 2018 وجوان 2019 .

وحل النجم كريس هيمسورث والمشهور بـ سلسلة أفلام أفنجرز بمدخول 76 مليون دولار .

وجاء في المركز الثالث روبرت داوني جونيور بـ 66 مليون دولار .

في حين المركز الرابع عاد نجم بوليوود أكشاي كومار بـ 64 مليون دولار.

وعاد المركز الرابع في قائمة فوربس لهذا العام بمدخول وصل إلى 58 مليون دولار

بينما إحتل المركز السادس الممثل الامريكي برادلي كوبر بـ 57 مليون دولار، ليليه آدم ساندلر في المركز السابع بنفس المدخول.

وإحتل الممثل المشهور بكابتن أمريكا كريس إيفانز المركز الثامن بـ 43 مليون دولار.

متبوع بالكوميديان بول في المركز التاسع بـ 41 مليون دولار.

وإختتمت القائمة هذه السنة بالممثل الأامريكي ويل سميت الذي إحتل المركز العاشر بـ 35 مليون دولار.