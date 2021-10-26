تعرف على الموعد الرسمي لمواجهة الخضر أمام جيبوتي

كشفت الاتحادية الجيبوتية لكرة القدم اليوم الثلاثاء عن الموعد الرسمي لمواجهة جيبوتي أمام المنتخب الوطني الجزائري.

الصفحة الرسمية للاتحاد الجيبوتي لكرة القدم على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” أكدت اجراء المواجهة يوم 12 نوفمبر 2021.

اللقاء الذي سيُلعب يوم الجمعة سينطلق على الساعة ال14:00 زوالا بتوقيت الجزائر بملعب الإسكندرية بمصر.

وتدخل المواجهة لحساب الجولة الخامسة من تصفيات منافسة كأس العالم 2022 المُقررة بقطر.