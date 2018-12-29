تعرف على النتائج الأولية لإنتخابات التجديد النصفي لعضوية مجلس الأمة

كشفت النتائج الأولية لإنتخابات التجديد النصفي لعضوية مجلس الأمة، والتي جرت اليوم السبت، فوز حزب جبهة التحرير الوطني بأغلبية الأعضاء.
حيث فاز جبهة التحرير الوطني بـ 29 مقعد.
ليليها حزب الأرندي بـ12 مقعد.
كما تحصلت كتلة الأحرار على 4 مقاعد.
فيما ظفر حزبي الأفافاس وجبهة المستقبل بمقعدين.
النتالئج الاولية :
أدرار : بن مبارك سالم “أفلان”
الشلف : علي طالبي “ارندي”
الأغواط: عبد القادر السهلي “أفلان”
أم بواقي: عزيز بزاز “أرندي”
باتنة: عبد المجيد مختار “الأفلان”
بجاية: عبد النور درقيني “الأفافاس”
بسكرة: سليم شنوفي “الأفلان”
بشار: العربي بقيتلي “الأحرار”
البليدة : الياس عاشور “أرندي”
البويرة: بوترعة جواد “أفلان”
تمنراست: خافي أخمادو “أحرار”
تبسة: مومن الغالي “أفلان”
تلمسان : بودلال عبدو “أرندي”
تيارت : دزيري أحمد “أفلان”
تيزي وزو: رابح بناعوم “الأفافاس”
الجزائر العاصمة: ولد زميرلي “أرندي”
الجلفة : عمر بن حدة “أفلان”
جيجل: فؤاد سبوتة “أفلان”
سطيف: عبد المالك تشريفت “الأفلان”
سعيدة : “افلان”
سكيكدة: مولود مبارك فلوتي “أرندي”
سيدي بلعباس : بورزيق عبد القادر “تاج”
عنابة: حمود ناصر “الأفلان”
قالمة: رشيد معلم “أرندي”
قسنطنية: أحمد خرشي “أفلان”
المدية: بدة أحمد “أفلان”
مستغانم: سنوسة عفيف “الأرندي”
المسيلة: إسماعيل ديلمي “أفلان”
معسكر: شنتوف مختارية “الأفلان”
ورقلة: سليم بلحسروف “الأحرار”
وهران: محمد بوبكر “أفلان”
البيض: نعيمي لزهاري“أفلان”
إليزي: معطا الله عمر ” جبهة المستقبل”
برج بوعريريج: عبد الكريم مباركية “أفلان”
بومرداس : غربي فريد” ارندي”
الطارف : حكيم طمراوي “أفلان”
تندوف: سالمي محمد “أفلان”
بومرداس: غربي فريد”الأرندي”
الوادي: طليبة محمد “أفلان”
خنشلة: محمد العيد بلاع “أفلان”
سوق اهراس: أحمد لطيفي “أفلان”
تيبازة: اسماعيل المكرطار “أفلان”
ميلة : “افلان”
عين الدفلى :سيدي عيل بوحوية “الأفلان”
النعامة: قرنيك عبد القادر “أفلان”
عين تيموشنت : سعيدي سعيد “أرندي”
غرداية: غزيل الطاهر “المستقبل”
غليزان: محمد قادوس “أرندي”
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