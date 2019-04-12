تعرف على النتائج الكاملة لقرعة كأس أمم إفريقيا !!

جرت أمسية اليوم الجمعة قرعة منافسة كأس أمم إفريقيا 2019 بسفح الأهرامات بالعاصمة المصرية “القاهرة”.

وأفرزت القرعة الخاصة بالكان المُقررة الصيف القادم بمصر عن مجموعات قوية جاءت على النحو التالي:

المجموعة الأولى:

مصر

الكونغو الديمقراطية

أوغندا

زيمبابوي

المجموعة الثانية:

نيجيريا

غينيا

مدغشقر

بوروندي

المجموعة الثالثة:

الجزائر

كينيا

تنزانيا

المجموعة الرابعة:

المغرب

الكوديفوار

جنوب إفريقيا

ناميبيا

المجموعة الخامسة:

تونس

مالي

موريتانيا

أنغولا

المجموعة السادسة:

الكاميرون

غانا

البنين

غينيا بيساو