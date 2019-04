تعرف على النتائج الكاملة لقرعة كأس أمم إفريقيا !!

وأفرزت القرعة الخاصة بالكان المُقررة الصيف القادم بمصر عن مجموعات قوية جاءت على النحو التالي:

المجموعة الأولى:

مصر

الكونغو الديمقراطية

أوغندا

زيمبابوي

المجموعة الثانية:

نيجيريا

غينيا

مدغشقر

بوروندي

المجموعة الثالثة:

الجزائر

كينيا

تنزانيا

المجموعة الرابعة:

المغرب

الكوديفوار

جنوب إفريقيا

ناميبيا

المجموعة الخامسة:

تونس

مالي

موريتانيا

أنغولا

المجموعة السادسة:

الكاميرون

غانا

البنين

غينيا بيساو

FINALLY! #TotalAFCON2019 groups are here! 👊

Which is the most exciting group? 🤔 pic.twitter.com/LNeByDBlsn

— CAF (@CAF_Online) April 12, 2019