تعرف على الوجهة الجديدة ليوسف بلايلي

كشفت تقارير إعلامية سعودية عن إقتراب اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي من العودة إلى الدوري السعودي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

وكشفت صحيفة “الرياضية” السعودية عبر صفحتها الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي تويتر أن نجم المنتخب الجزائري يقترب من الإنتقال إلى نادي التعاون السعودي.

وأكدت “الرياضية ” في تغريدة لها أن إدارة نادي التعاون تقدم عرضا رسميا للجزائري يوسف البلايلي لمدة موسم ونصف، وبأن الصفقة في طريقها إلى الحسم بشكل رسمي.