تعرف على الوزراء الجدد في حكومة بن عبد الرحمان

اعلنت مصالح رئاسة الجمهورية مساء اليوم الأربعاء في بيان لها عن تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة الوزير الأول ايمن بن عبد الرحمان.

وحسب بيان مصالح رئاسة الجمهورية التشكيلة الحكومة جاءت بعد موافقة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وبإقتراح من الوزير ألاول أيمن بن عبد الرحمان

وجاء في التشكيلة الحكومية الجديدة عدد من الوزراء الجدد وهم كالتالي :

وزير الصناعة أحمد زغدا خلفا لـ محمد باشا

وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد خلفا لـ محمد واجعوط

وزير الخارجية وشؤون الجالية بالخارج رمضان لعمامرة خلفا لـ صبري بوقادوم

وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي خلفا لـ بلقاسم زغماتي

وزير النقل عيسى بكاي

وزير العمل والضمان الإجتماعي عبد الرحمان لحفاية خلفا لـ الهاشمي جعبوب

وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية هشام سفيان صلاواتشي خلفا لـ سيد أحمد فروخي

وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد لبيقة خلفا لـ طيب زيتوني

وفاء شعلال وزير ة الثقافة والفنون خلفا لـ مليكة بن دودة

وزير الرقمنة والاحصائيات حسين شرحبيل.

وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق خلفا لـ سيد علي خالدي

وزير التكوبن والتعليم المهنيين ياسين ميرابي خلفا لـ

وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكي

وزير الموارد المائية والأمن المائي كريم حسني خلفا مصطفى كمال ميهوبي

وزير السياحة والصناعة التقليدية ياسين حمادي خلفا لـ بوغازي

وزير البيئة سامية موالفي خلفا لـ دليلة بوجمعة

وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة بن عتو زيان خلفا لـ شمس الدين شيتور