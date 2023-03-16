تعرف على الوزراء الجدد

أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تعديلا وزاريا مس عدد من القطاعات حسب ما أعلنه اليوم الناطق الرسمي لديوان رئاسة الجمهورية.

وحسب بيان ديوان رئاسة الجمهورية التعديل الوزاري بعد مشاورة الوزير الاول أيمن بن عببد الرحمان. ووفقا للتعديل دخل الحكومة 10 وزراء جدد .

كما تضمن القائمة عودة الدبلوماسي المحنك والوزير السابق أحمد عطاف وزيرا للشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج خلفا لرمطان لعمامرة .

وعرف قطاع المالية تعيين لعزيز فايت وزيرا للمالية خلفا إبراهيم كسالي.

كما تم تعيين البطل الأولمبي ورئيس اللجنة الأولمبية عبد الرحمان حماد وزيرا للشباب والرياضة خلفا لعبد الرزاق سبقاق.

في مجال الرقمنة والإحصائيات تم مريم بن ميلود وزيرا خلفا لحسين شرحابيل .

وغادر قطاع التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق ليعين الطيب زيتوني خلفا له على رأس القطاع

وتضمنت القائمة تعيين طه دربال وزيرا للري.

وعيّن مختار ديدوش وزيرا للسياحة والصناعات التقليدية خلفا لياسين حمادي.

كما عيّن فيصل طالب وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي خلفا يوسف شرفة .

في حين عينت فايزة دحلب وزيرة للبيئة والطاقات المتجددة خلفا ل سامية موالفي.

أحمد بيداني وزيرا للصيد البحري والمنتجات الصيدية خلفا لهشام سفيان صلواتشي.