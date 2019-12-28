تعرف على الوزير الأول عبد العزيز جراد

قام اليوم السبت، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، بتعيين عبد العزيز جراد، وزيرا أولا.

الوزير الأول من مواليد 12 فيفري 1954 بخنشلة، متزوج وأب لأربعة أطفال.

متحصل على شهادة الليسانس سنة 1976، دكتوراه دولة علوم سياسية من جامعة باريس 1981، متحصل على رتبة استاذ جامعي سنة 1992.

وقد شغل عبد العزيز جراد، منصب استاذ بمعهد العلوم السياسية ومحللا سياسيا.

كما شغل منصب أمين عام برئاسة الجمهورية في عهد الرئيس السابق، اليامين زروال.

وشغل جراد أيضا منصب مستشار دبلوماسي في عهد علي كافي.

بالإضافة الى منصب مدير المدرسة العليا للإدارة لمدة 5 سنوات.