تعرف على الوزير الجديد للشباب والرياضة عبد الرحمان حماد

يعتبر الوزير الجديد للشباب والرياضة عبد الرحمان حماد احد أبرز الرياضيين الجزائريين وصاحب برونزية أولمبياد سيدني سابقا.

وتخصّص عبد الرحمان حماد المولود في 27 ماي 1977، في ألعاب القوى في القفز العالمي.

كما تحصّل حماد سابقا على الميدالية الذهبية في دورة الألعاب العربية 10 سنة 2004، إلى جانب تحصّله على الميدالية الذهبية في البطولة الإفريقية 2000 و 2002.

يذكر، آن آخر منصب للوزير الجديد عبد الرحمان حماد هو توليه رئاسة اللجنة الأولمبية الجزائرية أين اكتسب الخبرة والتجربة في التعامل مع الهيئات الرسمية.

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