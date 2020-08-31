تعرف على الولايات الـ 10 المعنية بالحجر الجزئي لـمدة 30 يوماً

قررت الوزارة الاولى اليوم الإثنين تمديد العمل بنظام الحجر الجزئي الـمنزلي لـمدة 30 يوماً بـ10 ولايات.

ووفق بيان الوزارة الأولى فإن هذا القرار سيكون ساري المفعول ابتداء من الفاتح سبتمبر 2020 من الساعة 23:00 ليلا إلى غاية الساعة 06:00 صباحا من اليوم الـموالي.

وهذا القرار مست الولايات التالية: بومرداس، البويرة، غليزان، الـمدية، البليدة، تيبازة، الجزائر، وهران، عنابة، بجاية.



وجاء هذا القرار بالتشاور مع اللجنة العلمية لـمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا كوفيد 19.