تعرف على الولايات المعنية بالحجر الصحي

قررر الوزارة الاولى اليوم تمديد فترة الحجر الصحي لمدة 15 يوما في إطار تسيير الأزمة الصحية الـمرتبطة بجائحة كورونا.

وحسب بيان مصالح الوزارة الاولى فقد تطبيق قرار التمديد من الساعة 22:00 مساءً إلى غاية الساعة 05:00 من صباح اليوم الـموالي.

وأضاف البيان أن تدابير هذا الحجر ستطبق ابتداء من يوم الأربعاء 17 مارس 2021 .

والولايات المعنية هي كل من: أدرار، باتنة، بسكرة، البليدة، تبسة، تلمسان، تيزي وزو، الجزائر العاصمة، جيجل، سيدي بلعباس، قسنطينة، معسكر، ورقلة، وهران، الوادي وتقرت.

كما إستثنى القرار 42 ولاية وهي: الشلف، الأغواط، أم البواقي، بجاية، بشار، البويرة، تمنراست، تيارت، الجلفة، سطيف، سعيدة، سكيكدة، عنابة، قالمة، الـمدية.

بالإضافة إلى مستغانم، الـمسيلة، البيض، إليزي، برج بوعريريج، بومرداس، الطارف، تندوف، تيسمسيلت، خنشلة، سوق أهراس، تيبازة، ميلة، عين الدفلى.

وأيضا ولاية النعامة، عين تموشنت، غرداية، غليزان، تيميمون، برج باجي مختار، أولاد جلال، بني عباس، عين صالح، عين قزام، جانت، الـمغير والمنيعة.

ويمكن أن يتخذ الولاة، بعد موافقة السلطات الـمختصة، كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية.

لاسيما تكييف الـمواقيت، وإقرار أو تعديل أو ضبط حجر جزئي أو كلي يستهدف بلدية، أو مكانًا، أو حياً أوأكثر، يشهد بؤرًا للعدوى.