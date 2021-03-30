تعرف على الولايات المعنية بتمديد الحجر

قررت مصالح الوزارة الاولى اليوم الثلاثاء تمديد إجراءات الحجر الصحي المنزلي لمدة 15 يوما، إبتداء من يوم الخميس أوّل أفريل.

وحسب بيان ذات المصالح تطبيق إجراءات الحجر الصحي المنزلي يكون من من 23:00 مساءً إلى غاية 04:00 من صباح اليوم الـموالي.

هذه التدابير ستدخل حيزالتطبيق ابتداء من يوم الثلاثاء02 مارس2021.

ويخص القرار الولايات الـ 9 الآتية: باتنة، بسكرة، البليدة، تبسة، تيزي وزو، الجزائر العاصمة، جيجل، سيدي بلعباس، و وهران.

في حين إستثنى القرار الولايات الـ 49 الأتية: أدرار، الشلف، الأغواط، أم البواقي، بجاية، بشار، البويرة، تمنراست، تلمسان، تيارت، الجلفة.

بالإضافة إلى ولاية سطيف، سعيدة، سكيكدة، عنابة، قالـمة، قسنطينة، الـمدية، مستغانم، الـمسيلة، معسكر، ورقلة، البيض، إليزي، برج بوعريريج، بومرداس، الطارف.

كما إستثنى القرار كل من ولاية تندوف، تيسمسيلت، الوادي، خنشلة، سوق أهراس، تيبازة، ميلة،عين الدفلى، النعامة، عين تموشنت، غرداية، غليزان.

وأيضا تميمون، برج باجي مختار، أولاد جلال، بني عباس، إن صالح، إن قزام، تقرت، جانت، الـمغير، والـمنيعة، الـمـدية، معـسكر، ورڨلة.

وكذا ولاية الـمـدية، الـبيض،إليــزي، برجب وعريريج، تندوف، الوادي، خنشلة، سوق أهراس، تيبازة، ميلة، عين الدفلى، النعامة، غرداية، تيميمون.

كما إستثنى القرار ولاية برج باجي مختار، أولادجلال، بني عباس، عين صالح،عين قزام، تقرت، جانت، الـمغير والـمنيعة.

ويمكن للولاة، بعدم وافقة السلطات الـمختصة، اتخاذ كل التدابيرالتي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، لاسيما إقرارأوتعديل أوضبط حجر جزئي أوكلي.

الذي يستهدف بلدية، أومكانًا، أوحياً أوأكثر، تشهد بؤرًا للعدوى.

وجاء هذا القرار تبعا لتعليمات الرئيس تبون، وعقب الـمشاورات معا للجنة العلمية لـمتابعة تطورجائحة فيروس كورونا.