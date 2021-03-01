تعرف على الولايات المعنية بتمديد الحجر

قررت مصالح الوزارة الاولى اليوم الإثنين تمديد إجراءات الحجر الصحي المنزلي لمدة 15 يوما، إبتداء من يوم غد الثلاثاء.

وحسب بيان ذات المصالح تطبيق إجراءات الحجر الصحي المنزلي يكون من من 22:00 مساءً إلى غاية 05:00 من صباح اليوم الـموالي.

ويخص القرار الولايات الـ 19 الآتية: باتنة، بسكرة، البليدة،البويرة، تبسة، تلمسان، تيزي وزو، الجزائر، جيجل، سيدي بلعباس، قسنطينة، مستغانم.

بالإضافة إلى كل من ولاية الـمسيلة، وهران، بومرداس، الطارف، تيسمسيلت، عين تموشنت وغليزان.

في حين إستثنى القرار الولايات الـ 39 التالية: أدرار،الشلف،الأغواط، أم البواقي، بجاية، بشار، تمنراست،تيارت، الجــلفة، سطيف، سعيدة، سكيـكدة، عنابة، قـالـمة.

وأيضا ولاية الـمـدية، معـسكر، ورقـلة، الـبيض،إليــزي، برجب وعريريج، تندوف، الوادي، خنشلة، سوق أهراس، تيبازة، ميلة، عين الدفلى، النعامة، غرداية، تيميمون.

كما إستثنى القرار ولاية برج باجي مختار، أولادجلال، بني عباس، عين صالح،عين قزام، تقرت، جانت، الـمغير والـمنيعة.

هذه التدابير ستدخل حيزالتطبيق ابتداء من يوم الثلاثاء02 مارس2021.

ويمكن للولاة، بعدم وافقة السلطات الـمختصة، اتخاذ كل التدابيرالتي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، لاسيما إقرارأوتعديل أوضبط حجر جزئي أوكلي.

الذي يستهدف بلدية، أومكانًا، أوحياً أوأكثر، تشهد بؤرًا للعدوى.

وجاء هذا القرار تبعا لتعليمات الرئيس تبون، وعقب الـمشاورات معا للجنة العلمية لـمتابعة تطورجائحة فيروس كورونا.