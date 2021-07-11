تعرف على الولايات المعنية والمستثناة من الحجر الصحي لمدة 21 يوما

قررت مصالح الوزارة الاولى اليوم الأحد تمديد إجراءات الحجر الصحي المنزلي لمدة 21 يوما، إبتداء من يوم الإثنين 12 جويلية 2021 .

وحسب بيان ذات المصالح تطبيق إجراءات الحجر الصحي المنزلي يكون بداية من منتصف الليل الى غاية 4.00 صباحا. كما ان هذه التدابير ستدخل حيزالتطبيق ابتداء من يوم غد الإثنين.

ويخص القرار الولايات الـ 14 الآتية: هي كل من باتنة، بجاية، بليدة، تبسة، تيزي وزو، العاصمة، سطيف، سيدي بلعباس، الأغواط، قسنطينة، مسيلة، ورقلة، وهران، بومرداس.

كما إستثنى القرار الولايات الـ 44 الآتية: أدرار، الشلف، أم البواقي، بسكرة، بشار، البويرة، تمنراست، تلمسان، تيارت، الجلفة، جيجل، سعيدة.

القرارمس كذلك ولاية سكيكدة، عنابة، قالـمة، الـمدية، مستغانم، معسكر، البيض، إليزي، برج بوعريريج، الطارف، تندوف، تيسمسيلت، الوادي، خنشلة، سوق أهراس.

وأيضا تيبازة، ميلة، عين الدفلى، النعامة، عين تموشنت، غرداية، غليزان، تميمون، برج باجي مختار، أولاد جلال، بني عباس، وأضاف البيان انه هذه الولايات مستثناة من الحجر عين صالح، عين قزام، تقرت، جانت، المغير والـمنيعة.

ويمكن للولاة، بعدم وافقة السلطات الـمختصة، اتخاذ كل التدابيرالتي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، لاسيما إقرارأوتعديل أوضبط حجر جزئي أوكلي. الذي يستهدف بلدية، أومكانًا، أوحياً أوأكثر، تشهد بؤرًا للعدوى.

وجاء هذا القرار تبعا لتعليمات الرئيس تبون، وعقب الـمشاورات معا للجنة العلمية لـمتابعة تطورجائحة فيروس كورونا.