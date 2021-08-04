تعرف على الولايات المعنية والمستثناة من الحجر الصحي

أعلنت مصالح الوزارة الأولى مساء اليوم تمديد الحجر الجزئي من الثامنة مساء إلى السادسة صباحا في 37 ولاية لمدة 10 أيام. وحسب بيان ذات المصالح قرار التمديد سيدخل حيز التنفيذ بداية من يوم الغد الخميس 05 اوت 2021 .

والولايات المعنية هي كل من ولاية أدرار، الأغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية بسكرة، بشار، البليدة، تبسة، تلمسان، تيزي وزو، الجزائر، جيجل.

كما مس القرار ولاية سطيف سعيدة، سيدي بلعباس، عنابة، قالـمة، قسنطينة، مستغانم، الـمسيلة معسكر، ورقلة، وهران، البيض، بومرداس، تندوف، تيسمسيلت.

بالإضافة إلى ولاية الوادي، خنشلة، سوق أهراس، تيبازة، النعامة، عين تموشنت، غليزان، وأولاد جلال.

في حين إستثنى القرار الولايات التالية الولايات الـ 21 التالية: الشلف، تمنراست، تيارت، الجلفة، سكيكدة، المدية، إليزي، برج بوعريريج، الطارف.

كما إستثنى ولاية تندوف، تسيمسيلت، الوادي، ميلة، عين الدفلى، غرادية، تيميمون، برج باجي مختار، بني عباس، عين صالح.

بالإضافة إلى ولاية عين قزام، توقرت، جانت، المغير، المنيعة.

ويمكن أن يتخذ الولاة، بعد موافقة السلطات الـمختصة، كل التدابير التي يقتضيها الوضع الصحي لكل ولاية. لاسيما إقرار أوتعديل أوضبط مواقيت حجر جزئي أو كلي يستهدف بلدية، أو مكانًا، أو حياً أو أكثر، تشهد بؤرًا للعدوى.

وتدخل هذه الإجراءات عملاً بتعليمات رئيس الجمهورية، وعقب الـمشاورات مع اللجنة العلمية لـمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا.