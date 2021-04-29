تعرف على الولايات المعنية والمستثناة من الحجر لمدة 21 يوما

قررت مصالح الوزارة الاولى اليوم الخميس تمديد إجراءات الحجر الصحي المنزلي لمدة 21 يوما، إبتداء من يوم السبت أوّل ماي.

وحسب بيان ذات المصالح تطبيق إجراءات الحجر الصحي المنزلي يكون من من 00:00 مساءً إلى غاية 04:00 من صباح اليوم الـموالي.

هذه التدابير ستدخل حيزالتطبيق ابتداء من يوم السبت 01 ماي 2021 .

ويخص القرار الولايات الـ 19 الآتية: أدرار، الاغواط، باتنة، بجاية، البليدة، تبسة، تيزي وزو، الجزائر العاصمة، مسيلة، ورڨلة.

بالاضافة إلى وهران، تيبازة، جيجل، سطيف، سيدي بلعباس، قسنطينة، بومرداس والوادي، تقرت.

كما إستثنى القرار الولايات الـ 39 الآتية: الشلف، أم البواقي، بسكرة، بشار، البويرة، تمنراست، تلمسان، تيارت، الجلفة، سعيدة، سكيكدة، عنابة.

القرار مس كذلك ولاية ڨالمة، الـمدية، مستغانم، معسكر، البيض، إليزي، برج بوعريريج، الطارف، تندوف، تيسمسيلت، خنشلة، سوق أهراس، ميلة.

وأيضا عين الدفلى، النعامة، عين تموشنت، غرداية، غليزان، تميمون، برج باجي مختار، أولاد جلال.

وأضاف البيان انه هذه الولايات مستثناة من الحجر بني عباس، إن صالح، إن قزام، جانت، الـمغير، والـمنيعة.

ويمكن للولاة، بعدم وافقة السلطات الـمختصة، اتخاذ كل التدابيرالتي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، لاسيما إقرارأوتعديل أوضبط حجر جزئي أوكلي.

الذي يستهدف بلدية، أومكانًا، أوحياً أوأكثر، تشهد بؤرًا للعدوى.

وجاء هذا القرار تبعا لتعليمات الرئيس تبون، وعقب الـمشاورات معا للجنة العلمية لـمتابعة تطورجائحة فيروس كورونا.