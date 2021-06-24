تعرف على برنامج التزود بالماء الشروب ببلديات العاصمة

أعلن والي ولاية الجزائر العاصمة يوسف شرفة، عن برنامج استعجالي يحدد كيفية توزيع الماء الشروب عبر جميع بلديات العاصمة. وحسب ما صرح به شرفة خلال نزوله ضيفا على “برنامج خاص لإذاعة البهجة” فإن هذا البرنامج الذي يدخل حيز التنفيد بعد غد السبت، يقوم على تقسيم البلديات إلى 3 أنواع.

ويشمل النوع الأول 14 بلدية تزود بالماء الشروب يوميا من الساعة 8 صباحا إلى غاية الساعة الثانية زوالا 14 سا، والبلديات المعنية هي:القصبة، سيدي موسى، بئر مراد رايس، حيدرة، ولاد شبل، تسالة المرجة، بابا حسن، درارية، العاشور، بلوزداد، المدنية، سيدي محمد، الرحمانية.

أما النوع الثاني يشمل 20 بلدية تزود بالماء الشروب يوم بيوم من الساعة 8 صباحا إلى غاية الرابعة زوالا 16سا، والبلديات المعنية هي : واد قريش، رايس حميدو، الكاليتوس، بئر خادم، جسر قسنطينة، بني مسوس، بوزريعة، عين بنيان، الحمامات، باب الزوار، برج البحري، المرسى، المحمدية، بوروبة، باش جراح، واد السمار، الحراش، المغارية، حسين داي، الهراوة.

وفي المقابل يضم النوع الثالث و الأخير 23 بلدية تزود بالماء من الساعة 8 صباحا إلى غاية الثانية زوالا 14سا، وهنا أكد والي العاصمة بأن هناك أحياء من بلديات هذا الصنف تزود بالماء يوميا وأخرى يوم بيوم، وهذا راجع لأن هناك البعض منها تتحصل على المياه من محطات التحلية وأخرى من مياه السدود وعليه فالوتيرة تتغير.

والبلديات المعنية هي:باب الواد، بولوغين، براقي، سحاولة، بئر توتة، بن عكنون، الأبيار، الشراقة، دالي ابراهيم، أولاد فايت، عين طاية، الدار البيضاء، دويرة، خرايسية، القبة، رغاية، الرويبة، الجزائر الوسطى، معلمة، السويدانية، سطاوالي، زرالدة.

وأرجع والي العاصمة أسباب التذبذب في توزيع المياه بالعاصمة في الفترة الأخيرة إلى الجفاف الذي تعيشه البلاد من منذ أكثر من 3 سنوات، وللتخفيف من آثار هذه الأزمة سطرت استراتيجية على المدى المتوسط من خلال انجاز 51 بئر عميق ينتج 50 ألف متر مكعب، هي الآن في طور الانجاز وتدخل حيز الخدمة نهاية هذا الشهر وكحد أقصى منتصف شهر جويلية القادم.