تعرف على برنامج الرحلات الدولية المبرمجة وأسعار التذاكر

أصدر الجوية الجزائرية مساء اليوم بيانا بخصوص الفتح الجزئي للحدود الجوية وبرنامج الرحلات الدولية المقرر يوم أول جوان 2021. للمقمين بتونس وفرنسا، إسبانيا وتركيا إلى مطار الجزائر وقسنطينة ووهران.

وكشف بيان الجوية الجزائرية اسعار الرحلات الدولية المبرمجة إلى 4 دول أجنبية كمايلي:

رحلة جوية كل يوم جمعة من تونس نحو مطار قسنطينة

رحلة كل يوم أحد من اسطنبول نحو مطار العاصمة

رحلتان يومي الثلاثاء والخميس من مطار أورلي بباريس إلى مطار العاصمة

رحلة كل يوم سبت من مارسيليا إلى مطار وهران

رحلتين يومي الثلاثاء و الخميس من مطار أورلي بباريس إلى مطار العاصمة

رحلة كل يوم سبت من مارسيليا إلى مطار وهران

رحلة من مطار برشلونة إلى مطار الجزائر كل يوم الثلاثاء

أما بخصوص ثمن التذكرة فقد حدد الجوية الجزائرية الأسعار التالية:

سعر الرحلة الجوية إنطلاقا من تونس يقدر بـ 591 دينار تونسي

سعر الرحلة إنطلاقا من إسطنبول يقدر بـ 686 دولار

سعر الرحلة انطلاقا من مارسيليا يقدر بـ 391 أورو

سعر الرحلة انطلاقا من باريس يقدر بـ 518 أورو

سعر الرحلة انطلاقا من برشلونة يقدر بـ 317 أورو

ووفق ذات البيان تم تحديد تكاليف الحجر للمغتربين العائدين إلى الجزائر قدرت بـ 41 ألف دينار جزائري