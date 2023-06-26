تعرف على برنامج حركة سير القطارات الخاص بعيد الأضحى

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم الإثنين، أنه تم وضع برنامج خاص لحركة سير قطارات ناحية الجزائر خلال أيام العيد.

وحسب بيان الشركة، فستعود حركة السير العادية حسب البرنامج اليومي ابتداء من ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

وفي بيان اخر، اعلنت ذات الشركة عن برنامج خاص لحركة سير قطارات الخطوط الكبرى، حيث تم

وضع برنامج خاص بتنقل المسافرين أول أيام عيد الأضحى.

على أن تعود حركة السير العادية حسب البرنامج اليومي ابتداء من ثاني أيام عيد الأضحى.

كما أضاف ذات البيان، انه تم تدعيم القطارات بعربات إضافية قبيل العيد، وذلك بغية تنقل المسافرين في أحسن الظروف.