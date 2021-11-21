تعرف على برنامج مباريات المنتخب المحلي بالتفصيل في كأس العرب

يفتتح المنتخب المحلي بقيادة المدرب مجيد بوقرة مبارياته القوية في منافسة كأس العرب. بمواجهة منتخب السودان في الجولة الأولى يوم الأربعاء 1 ديسمبر 2021 بداية من الساعة الحادية عشر بالتوقيت المحلي بملعب أحمد بن علي.

في حين سيواجه المنتخب المحلي في الجولة الثانية منتخب لبنان يوم السبت 4 ديسبمر 2021 بداية من الساعة الثانية مساءا.

كما ستلعب القمة الكروية بين المحليين و المنتخب المصري. يوم الثلاثاء 7 ديسنبر 2021 بداية من الساعة الثامنة ليلا على أرضية ميدان “استاد الجنوب”.

يذكر أن فعاليات المنافسة بقطر وسشاكر فيها عدد من اللاعبين الجزائريين الناشطين في البطولات العربية والبطولة الوطنية. حسبما أعلن عنه بوقرة في القائمة الرسمية.