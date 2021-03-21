تعرف على بطلة الجزء الخامس من مسلسل الهيبة

أعلنت الممثلة والإعلامية اللبنانية إيميه صياح، عن مشاركتها في الجزء الخامس من المسلسل الشهير “الهيبة“.

ونشرت إيميه عبر “إنستقرام” صورة تحمل إسم مسلسل “الهيبة”، للتأكيد على مشاركتها رسمياً في الجزء الخامس من هذا المسلسل.

وعلقت الفنانة اللبنانية على المنشور: “بعد الغيبة- الهيبة”.

وابتعدت إيميه صياح عن التمثيل منذ مدة، وتفرغت للحمل والإنجاب والإهتمام بتوأمها، الذي أنجبته بعد 5 سنوات زواج.

وسجّلت صياح مشاركات لافتة أبرزها مسلسل “وأشرقت الشمس” و”أوركيديا” و”حدوتة حب”.

كما قدمت العديد من البرامج التلفزيونية أشهرها برنامج The Voice، و”الزمن الجميل”.

وكان من المتوقع أن ينطلق تصوير الجزء الخامس في فيفري الماضي، ولكنه تأجل بسبب تأخّر تسلّم النص للنجوم وكذا الوضع الوبائي في لبنان.

ولذلك لن يعرض الجزء الخامس من مسلسل “الهيبة”، في الموسم الرمضاني القادم.

يذكر أن الجزء الرابع من المسلسل عرض أيضاً خارج شهر رمضان الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا الذي جمّد التصوير.

ومسلسل الهيبة من إخراج سامر برقاوي وبطولة تيم حسن، وعادل كرم، ومنى واصف، وعبدو شاهين، أويس مخللاتي، وغيرهم من نجوم التمثيل.